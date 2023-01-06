В новогодние дни в московском метро люди чаще всего посещали станцию «Воробьевы горы»

В новогодние дни в столичном метро люди чаще всего посещали станцию «Воробьевы горы» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После запуска эскалаторной галереи почти в 2 раза выросло число пассажиров на станции «Воробьевы горы» в новогодние дни. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Также станция стала самой популярной в столичном метрополитене на проходящих каникулах.

Число пассажиров, которые посетили «Воробьевы горы» увеличилось на 94 процента. Среди других станций-лидеров «Площадь революции», «ВДНХ» и «Лубянка». На всех них отмечается увеличение пассажиропотока — на 85, 63 и 57 процентов соответственно. Сравнивали проходимость 25 декабря 2022 года и 4 января 2023-го.

В дептрансе отметили, что больше людей стало на станциях около мест для прогулок, площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» и новогодних елок.

А вот популярность «Воробьевых гор» в ведомстве связывают с открытием эскалаторной галереи.

Кроме того, сообщается, что меры безопасности на городском транспорте на новогодние праздники усилены.

Ранее KP.RU сообщал, что к открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах выпустили лимитированную коллекцию карт «Тройка».