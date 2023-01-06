Из-за аномальных морозов в Москве продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области из-за аномальных морозов в регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Непогода будет бушевать до 11:00 воскресенья, 8 января.

Предупреждение об опасной погодой объявлено из-за аномально холодной температуры в столичном регионе в указанный период времени термометры покажут на 9-17 градусов меньше климатической нормы.

Изначально «оранжевый» уровень погодной опасности объявляли до 21:00 субботы, 7 января.

Также отметим, что в Москве и Московской области до 11:00 воскресенья, 8 января действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее KP.RU писал, что ночь с 5 на 6 января стала самой холодной с начала зимы. Из-за морозов, пришедших в столичных регион, температуру в системе отопления подняли до максимальных значений. В ближайшие дни синоптики обещают до минус 29 градусов.