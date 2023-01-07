Свыше 50 пар заключат брак в Москве в праздник Рождества Христова

В новогодние выходные в столице расписались уже 200 пар Фото: pixabay.com

В Москве в праздник Рождества Христова, 7 января, поженятся более 50 пар. Торжественные церемонии для влюбленных проведут во дворцах бракосочетания №1 и Кутузовском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

Впервые возможность заключить брак в Рождество у москвичей появилась в 2020 году: тогда узами брака себя связали около 60 пар. Дата была популярна и в 2021 году, свадьбу сыграли более 50 пар. А еще 40 человек поженились 7 января 2022 года.

«При открытии приема заявлений на январские праздники быстрее всего заполняются места именно на 7 января. В этом году более 50 пар поженятся во Дворце бракосочетания №1 и Кутузовском дворце бракосочетания», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в новогодние выходные 2023 года уже поженились 200 пар. Церемонии состоялись во дворцах бракосочетания №1, №4, №5 и в Кутузовском отделе ЗАГС.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2023 году на катке ВДНХ в Москве смогут пожениться три пары. Выездные церемонии проведут 14 февраля – в День всех влюбленных.