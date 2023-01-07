Тематическую «Тройку» с поездом Деда Мороза запустили в продажу в Москве

Лимитированную «Тройку» можно приобрести в кассах станций Кольцевой линии Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематическую карту «Тройка», посвященную поезду Деда Мороза. Пассажиры могут купить ее в кассах станцией Кольцевой линии метро, а также внутри нее с 7 января, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Тираж лимитированной транспортной карты небольшой – всего пять тысяч экземпляров.

«Сегодня начали реализовывать карты с дизайном «Поезд Деда Мороза» тиражом 5 тыс. экземпляров», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в новогодние выходные в московском метро люди чаще всего посещали станцию «Воробьевы горы». После запуска эскалаторной галереи пассажиропоток вырос почти в два раза. Кроме того, среди жителей столицы и туристов популярностью также пользовались станции «Площадь революции», «ВДНХ» и «Лубянка».