Дептранс предупредил о пробках в Москве перед началом рабочей недели

В Москве 7 января ожидаются пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в субботу, 7 января, ожидаются серьезные пробки: горожане начнут возвращаться в столичный регион перед началом рабочей недели, магистрали будут перегружены, предупредили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

В основном движение будет затруднено на Московской кольцевой автодороге, на М-2 и М-4 перед МКАД и на Варшавском шоссе. Автомобилистам рекомендуют совершать поездки утром или вечером после 20:00.

В Дептрансе добавили, что в новогодние выходные по столичным дорогам каждый день проезжало два миллиона машин, то есть на 30 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Загруженность дорог составляла максимум три балла.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский музей Победы запустил бесплатные автобусы от метро на время сильных морозов. Трансфер ходит каждые 15 минут с 11:00 до 21:00. В регион пришли аномальные холода: прошлой ночью в столице воздух остыл до -24,8 градуса, а в Подмосковье – до -30 градусов.