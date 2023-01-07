Иней, лед и следы рук: выход из метро «Алтуфьево» в Москве похож на кадр из фильма ужасов

Входы в Московский метрополитен покрылись инеем и следами ладоней, фото: соцсети

7 января жители Москвы поделились в социальных сетях жуткими снимками входа в метро «Алтуфьево». Они увидели такую картину: стеклянные двери покрылись изморозью так сильно, что через них даже не видно, что происходит с другой стороны.

Образ входа в вестибюль станций Московского метрополитена, промёрзший до состояния непрозрачности стекла, какие-то шутники дополнили своими ладонями, запечатлёнными на заледенелой поверхности. Отпечатки рук придали той самой жутковатой атмосферы, напоминая о зомби, или дементорах из вселенной Джоан Роулинг.

В Департаменте транспорта уточнили, морозы не повлияли на работу метрополитена. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на Рождество наступили не такие жестокие, как ожидалось, но всё же крепкие морозы. Температура воздуха в столице 7 января опустилась до -22 градусов, а жителей города предупреждают о скользких дорогах и тротуарах.

А жителей Подмосковья предупредили о морозах до -35 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение.