За сутки в Москве выявили 1052 новых случая COVID-19

В Москве за минувшие сутки выявили 1052 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки выявили 1052 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее в столице зарегистрировали 1156 больных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 7 января.

Госпитализировали 97 горожан, ещё 1151 пациент выздоровел после болезни. Вирус унёс жизни 16 человек. Всего с начала пандемии в Москве ковид выявили у 3 307 186 жителей, 3 115 493 москвичей вылечились, 47 578 - умерли.

В России за последние 24 часа зафиксировали 3303 новых случаев заражения COVID-19. В стационары попали 695 человек, 49 жителей с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU сообщал, что московские врачи предупредили о риске конфет с алкоголем для здоровья. Такие сладости повышают уровень глюкозы в крови.