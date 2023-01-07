Синоптик Леус спрогнозировал потепление в Москве до -2 градусов 13 января

В Москве на первой рабочей неделе года ожидается потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве на первой рабочей неделе года ожидается потепление, к пятнице, 13 января, столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов, сообщили ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на сайте «Метеоновости».

По словам синоптика, обширный антициклон начнет двигаться по территории Европейской России, опускаясь ближе к югу. Предстоящая ночь вновь будет морозной, однако днем 8 января станет немного теплее – около -15…-20 градусов. В понедельник аномальные холода сохранятся: ночью до -20…-30 градусов, днем – до 14…19 градусов. Температурный фон будет на 12-13 градусов ниже нормы климата.

К среде в столице потеплеет до -7…-12 градусов, атмосферный фронт принесет в город ветер и небольшой снег. К четвергу температура вернется в рамки климата - -4…-9 градусов, а в пятницу воздух остынет всего лишь до -2 градусов.

«После экстремальных Рождественских морозов с температурой ниже −25, следующие за ними, морозы Крещенские, бывают сильными лишь примерно в 30% случаев», - добавил метеоролог. ПО его словам, в Крещение в регионе подморозит до -8...-13 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва прошла пик похолодания в рождественскую ночь.