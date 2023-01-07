Прокуратура проверит информацию о травмированном 11-летнем мальчике на станции «Окружная» в Москве

Московская транспортная прокуратура проверит сообщения СМИ о травмированном 11-летнем мальчике Фото: Артем КИЛЬКИН

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях и СМИ сообщили об 11-летнем мальчике, госпитализированном после получения травмы на эскалаторе в Москве. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Как сообщают в прокуратуре, во время мониторинга инфоповодов сотрудниками был замечен сюжет о мальчике, пострадавшем на станции «Окружная» МЦД-1, в Москве. Голову ребёнка затянуло поручнем эскалатора под навесную конструкцию, из-за чего он получил травмы и был госпитализирован.

Проверку начали специалисты Московской-Ярославской транспортной прокуратуры. В случае если будут выявлены нарушения прав пассажиров на железнодорожном транспорте - ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на станции «Окружная» МЦД-1 11-летний мальчик, находясь на эскалаторе, положил на поручень руку, а на руку - голову, и вовремя не среагировав оказался затянут под навесную конструкцию. Ребёнка госпитализировали.