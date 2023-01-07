Итоги своей деятельности за 2022 год подвели в «Московском долголетии», фото: пресс-служба администрации Москвы

Проект «Московское долголетие», созданный для пропаганды здорового образа жизни, обретения нового опыта и интересного времяпровождения для столичных пенсионеров, подвёл итоги своей работы за 2022 год. Об этом пишет пресс-служба администрации Москвы.

Число участников проекта в 2022 году превысило 230 тыс. человек. Для них проводили очные занятия, возили на экскурсии, устраивали для них фестивали. Однако самым важным достижением для проекта стали, всё же, именно очные занятия - их удалось возобновить после долгого перерыва из-за коронавируса.

На занятиях пенсионерам преподают профессионалы, которых приглашают специально для проведения специализированных уроков. Участникам проекта рассказывают о финансовой грамотности, учат йоге и рукоделию, обращению с современными технологиями и многому другому.

Наиболее популярным занятием среди пенсионеров Москвы стала гимнастика - на неё записались за год более 17 % от всех участников «Московского долголетия». Пешие экскурсии заинтересовали 8 % участников, а лекции по истории и искусству - 6,5 %.

Также за 2022 год было проведено более 2 тыс. выездных экскурсий для пенсионеров, из участников собрали два творческих коллектива, а основной площадкой для проведения мероприятий стали московские парки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что участники проекта, совместно с другими добровольцами и членами общественных организаций, связали для российских военнослужащих более 8,5 тыс. тёплых вещей.