Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения народную артистку РФ Наталью Гвоздикову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 января, отмечает свой день рождения народная артистка России, знакомая многим россиянам по фильмам «Барышня-крестьянка», «Большая перемена» и многим другим, Наталья Гвоздикова. Искреннее поздравление актрисе адресовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что Гвоздикова всегда была и остаётся актрисой с большим талантом и обаянием, а её персонажи всегда отличались глубоким характером, женственностью и душевностью. По мнению Собянина, артистка привнесла значительный вклад в культуру России, и в частности в кинематограф.

Наталья Гвоздикова родилась в 1948 году, в городе Борзе Читинской области, а в кино дебютировала в 1969 году, в фильме Сергея Тарасова «Белые дюны». Среди знаменитых кинокартин с участием актрисы: «Печки-лавочки», «Калина красная», «Потому что люблю», «Мой генерал», «Семь часов до гибели», «На перевале», «Барышня-крестьянка», «За тридевять земель», «Ох уж эта Настя!», «Большая перемена» и многие другие. В 2013 году Гвоздиковой присвоили звание народной артистки РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, поздравив их с Рождеством.