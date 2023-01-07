Глава СК Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле по смерти подростка в одной из больниц Москвы Фото: REUTERS

К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратилась жительница Москвы, с просьбой разобраться и ускорить следствие по уголовному делу о смерти её 17-летнего сына в одном из медучреждений столицы. Об этом пишет пресс-служба Информационного центра СК РФ.

Как сообщает сама заявительница, с ноября 2021 года её несовершеннолетний сын находился на лечении в одной из столичных больниц. В какой-то момент он скончался, и женщина считает что это случилось исключительно из-за того, что подростку не оказали должной медицинской помощи, и из-за назначения неподходящих препаратов.

Женщина также обратила внимание Бастрыкина на то, что следствие по этому делу сильно затянулось, виновные в смерти её сына до сих пор не выявлены, а самой заявительнице даже неизвестна причина смерти ребёнка.

Изучив заявление женщины, Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Быстрыкин лично поручил возбудить уголовное дело, после того как в Москве начался пожар в усадьбе Лопухиных 10 декабря 2022 года.