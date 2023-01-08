Синоптик Вильфанд: морозы в Москве начнут ослабевать с 11 января

В четверг в столицу вернется привычная температура - около -7...-12 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве со среды, 11 января, начнется потепление, столбики термометров будут показывать около -7…-12 градусов. При этом к пятнице показатели вернутся к климатической норме: воздух прогреется до -1…-6 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По словам синоптика, 20-градусный мороз начнет немного отступать во вторник, 10 января: ночью температура воздуха опустится до -17…-19 градусов, днем – до -10…-15 градусов. В ночь на среду воздух остынет до -11…-16 градусов.

«Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на 5 градусов всего. Однако на фоне усиления ветра до 15 м/с еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась», - уточнил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в четверг в столицу вернется привычная температура – 7-12 градусов мороза ночью и 5-10 градусов мороза днем.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва прошла пик похолодания в рождественскую ночь. С 6 на 7 января в столице зафиксировали -23,5 градуса. Крепкие морозы ударили и в Подмосковье. Например, на севере региона, в Талдоме, было -31,4 градуса.