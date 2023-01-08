Гидрометцентр пообещал морозную погоду и гололедицу в Москве 8 января

Ночью в Москве подморозит до -23...-21 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 8 января, прогнозируется переменная облачность и гололедица. Атмосферные осадки не ожидаются. Днем температура воздуха опустится до -16…-14 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. Влажность – 82%. В городе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, вечером порывы будут достигать 8 метров в секунду.

В ночь на 9 января вновь ударят сильные морозы: воздух остынет до -23…-21 градуса. Характер погоды практически не изменится: гололедица сохранится, снег не ожидается. Днем в понедельник столбики термометров будут показывать около -16…-14 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что морозы в Москве начнут ослабевать с 11 января. К среде в городе потеплеет до -7…-12 градусов, а в пятницу – до -1…-6 градусов.