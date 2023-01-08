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НовостиОбщество8 января 2023 8:21

Москва стала самым востребованным ж/д направлением у туристов после новогодних праздников

Около 25,5% пассажиров планируют приехать в столицу после Нового года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Средняя стоимость билета в Москву составляет 3417 рублей

Средняя стоимость билета в Москву составляет 3417 рублей

Фото: REUTERS

Москва стала самым популярным железнодорожным направлением в России среди туристов после новогодних праздников. Около 25,5% пассажиров планируют поехать в столицу, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Туту».

Средняя стоимость билета на человека в одну сторону составляет 3417 рублей. Больше всего путешественников поедут в Москву из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Кроме того, востребованы ж/д поездки и в Санкт-Петербург. Доля пассажиров достигает 9,7%, а средний чек за один билет – 2,3 тыс. рублей. В топ популярных направлений также попали южные города, например, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону.

Ранее KP.RU сообщал, что Подмосковье стало лидером по числу туристов среди регионов России. В 2022 году там побывали 22 миллиона человек. В топ-3 также вошли Москва и Краснодарский край.