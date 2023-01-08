Диспансеризация в поликлиниках Москвы в 2023 году начнется с 9 января

Диспансеризация позволяет выявить заболевание на ранних стадиях Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Москве в 2023 году плановая диспансеризация начнется в поликлиниках с 9 января, сообщил врач, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников в беседе с агентством «Москва».

Горожане смогут записаться на чекап на стойках администраторов в часы работы медучреждений, на сайте mos.ru, через систему ЕМИАС, с помощью приложения «Госуслуги Москвы», по направлению врача, а также по единому телефону службы записи: +7 (495) 539-30-00 или по номеру 122.

Кроме того, пациентов, переболевших COVID-19, приглашают пройти углубленную диспансеризацию через 60 дней после полного выздоровления. Врач добавил, что диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявить заболевание. Самые распространенные патологии, которые находят во время профилактического осмотра, - это диабет, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, онкология.

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