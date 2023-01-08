Ещё 974 заболевших COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние сутки, по состоянию на 8 января, в Москве были выявлены ещё 974 случая заболевания коронавирусом. Суммарно за всё время пандемии в столице переболели 3 308 160 человек, о чём сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализация понадобилась 81 жителю столицы из-за тяжести состояния, не позволившего назначить лечение на дому. Полный курс лечения завершили за те же 24 часа 757 человек. Согласно общей статистике по Москве, 3 116 250 москвичей уже благополучно перенесли ковид и выздоровели.

Статистика смертности пополнилась 14 случаями подтверждённой гибели от вируса. Всего в Москве умерли из-за болезни 47 594 человека.

Москва по-прежнему остаётся в красной зоне по заболеваемости как регион, не достигший целевых показателей. Чтобы выйти из этого статуса, в городе должны заболевать менее 150 человек на каждые 100 тыс. населения за одну неделю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 7 января заболели сразу 1052 человека, а госпитализировать пришлось почти сотню.