Московский каток у ГУМа останется закрытым до 9 января включительно из-за морозов

Московский каток возле ГУМа останется закрытым до 9 января включительно из-за морозов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный каток Москвы, расположенный перед зданием ГУМа, вынужденно закрыт из-за сильных морозов, не дающих насладиться катанием на коньках. В связи с продолжением заморозков он будет закрыт и 8, и 9 января, о чём сообщают в пресс-службе катка.

Как отметили в администрации ГУМа, каток был закрыт ещё с 7 января, и останется недоступным для посетителей и 8, и 9 января. Дата открытия не сообщается, однако в случае потепления можно ожидать, что любители покататься на коньках смогут посетить каток на Красной площади уже 10 января, во вторник.

Ранее KP.RU сообщал о том, что столичные морозы постепенно начнут давать слабину с 11 января, когда температура воздуха повысится до -7...12 градусов по Цельсию. При этом уже к концу недели, в пятницу, ожидается практически близкая к нулевой температура. -1...7 градусов являются климатической нормой в Москве на данный момент.