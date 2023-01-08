Рождественские службы в храмах Москвы посетили более 1,6 млн человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождественские службы в Москве посетили 6 и 7 января более полутора миллионов прихожан. Такой статистикой посещаемости московских храмов поделились в департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма, пишет издание РИА Новости.

Как отметил глава ведомства Виталий Сучков, богослужения в Москве привлекли за два дня более 1,6 млн человек. При этом все мероприятия прошли штатно, без инцидентов, за безопасностью прихожан постоянно следили добровольцы и спасатели.

Ранее KP.RU сообщал о том, что рождественские богослужения в Москве контролировались на местах более чем семью сотнями человек. За безопасностью следили пожарные, спасатели и добровольцы, вызвавшиеся помочь экстренным службам. Также на круглосуточном дежурстве находилось большое количество оперативных бригад, готовых в любой момент выехать для ликвидации последствий/предотвращения каких-либо инцидентов.