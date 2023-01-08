Уголовное дело возбудили по факту обнаружения трех тел в сгоревшей квартире в Москве

После обнаружения трёх тел в сгоревшей квартире в Москве возбудили уголовное дело Фото: прокуратура Москвы

В Москве возбудили уголовное дело после того, как пожарные обнаружили в сгоревшей квартире на улице Дмитрия Ульянова тела троих человек. Как сообщила столичная прокуратура в своем Телеграм-канале, смерть имеет криминальный характер.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По предварительным данным, находящийся в квартире мужчина застрелил своих сестру и мать, затем поджёг помещение и свел счеты с жизнью.

Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел в квартире на 14-м этаже многоквартирного дома на улице Дмитрия Ульянова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В пресс-службе МЧС Москвы сообщили о том, что заявка о возгорании поступила в экстренные службы города в 14:27. Потушить его удалось очень быстро. В 14:56 службы отчитались о ликвидации пожара.