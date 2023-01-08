Опубликовано видео из сгоревшей в Москве квартиры, в которой обнаружили три трупа

Прокуратура Москвы опубликовала видео из сгоревшей на улице Дмитрия Ульянова квартиры Фото: прокуратура Москвы

Сотрудники Московской прокуратуры опубликовали кадры оперативной съёмки, сделанные изнутри сгоревшей квартиры на 14 этаже дома, расположенного на улице Дмитрия Ульянова. В ней были найдены тела трёх человек. Запись выложили в официальном Телеграм-канале ведомства.

Как можно наблюдать на кадрах, сделанных оперативниками во время осмотра сгоревшей квартиры, внутри практически ничего не уцелело. Обгоревшие стены, обугленные обои, выгоревшие полы, отсутствующая оконная рама - последствия пожара крайне серьёзные.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в сгоревшей квартире были обнаружены тела трёх человек. При их осмотре были обнаружены следы огнестрельных ранений, что позволило сделать вывод о криминальном характере смерти. Позже в столичной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела, по факту убийства двух и более человек. По предварительным данным, находящийся в квартире мужчина застрелил своих сестру и мать, затем поджёг помещение и свел счеты с жизнью.