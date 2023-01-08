Экс-директор «Современника» Леонид Эрман скончался на 96 году жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

На 96 году жизни скончался заслуженный деятель искусств, директор театра «Современник» и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Прощание с легендарной личностью организует коллектив и нынешнее руководство «Современника», 10 января 2023 года. Об этом пишет KP.RU.

Известно, что Эрман был тяжело болен, и за несколько дней до кончины попал в больницу, где его очень скоро перевели в реанимационное отделение. Прощание с Леонидом Эрманом назначено на 12:00 10 января, в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.

Заслуженный деятель искусств посвятил театральной сфере всю свою жизнь и хотел выступать на сцене ещё с 19 лет, однако затем началась война. В боестолкновениях Леонид Эрман частично потерял слух, и ему пришлось забыть о карьере актёра, однако он сумел стать одной из важнейших личностей для всего советского и российского театрального сообщества. Его любили за преданность делу, любовь к актёрам, профессионализм и перфекционизм в работе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в начале декабря 2022 года в возрасте 83 лет ушёл из жизни один из первых кинооператоров «Мосфильма» Сергей Наугольных.