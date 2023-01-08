Краснокнижную длиннохвостую неясыть заметили в московском парке «Измайлово» Фото: Городское хозяйство Москвы

Члены орнитологического кружка «Пернатые +» вместе со специалистами Мосприроды, находясь на территории природно-исторического парка «Измайлово», заметили на деревьях редкую длиннохвостую неясыть, занесённую в Красную книгу России под 1-й категорией редкости. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Как отмечают специалисты, встреча с пернатой красавицей - редкость, однако в «Измайлово» её замечают достаточно стабильно уже не первый год, преимущественно зимой и осенью. Эти ночные хищники находятся под реальной угрозой полного исчезновения, и то, что некоторые особи выбрали местом жительства Москву, - большая удача и возможность защитить этих птиц.

Длиннохвостых неясытей ещё называют уральскими, так как впервые описаны эти птицы были именно на Урале. Это весьма крупные хищники, размах крыльев которых достигает более одного метра. Питаются неясыти мышами и другими мелкими млекопитающими, небольшими птицами и лягушками. Гнездятся в дуплах, расщепленных деревьях и иных хорошо спрятанных укрытиях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что накануне Нового года в Москве спасли от уличных фотографов двух краснокнижных сов: ушастую и болотную.