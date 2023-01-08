Общественный транспорт Москвы продолжает штатную работу и в заморозки

Общественный транспорт Москвы продолжает штатную работу несмотря на заморозки Фото: Департамент транспорта Москвы

Несмотря на суровые морозы, окутавшие Москву в последние дни, общественный транспорт города работает в штатном режиме. Все автобусы, электробусы и трамваи заранее подготовили к холодам, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, электробусы уже зарекомендовали себя как надёжный вид городского транспорта и успешно работают в Москве пятую зиму подряд. Зарядные станции для них способны выдерживать экстремально низкие температуры, вплоть до -40 градусов, полностью заряжая электробус за 6-10 минут.

Так же эффективно, как и всегда, работает рельсовый транспорт. Воздушно-тепловые завесы на входах в вестибюли метрополитена не пропускают внутрь морозный воздух, что позволяет избежать воздействия мороза на все элементы столичного метро, включая оборудование и вагоны.

В Департаменте транспорта напомнили и о том, что в период праздничных дней весь общественный транспорт Москвы работает по воскресному расписанию, однако уже с понедельника, 9 января, график движения вернётся в привычное расписание.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве вернули в стандартный график движение поездов на Кольцевой линии метрополитена.