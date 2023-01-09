Ефимов: Благодаря реорганизации четырех бывших промзон город получил уже более четырех миллиардов рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий действует в Москве с 2020 года. В результате состоявшихся за это время аукционов город оформил с инвесторами четыре договора для реорганизации участков бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское Шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, их общая площадь составляет 158 гектаров.

«Благодаря этому в бюджет города в 2022 году поступило более четырех миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Общий объем частных инвестиций в развитие участков превысит 302 миллиарда рублей».

Сейчас ведется разработка проектов планировки участков и концепций намеченной застройки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ) позволят построить более трех миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят общественно-деловые и социальные сооружения, жилье, а также производства и технопарки.

«Проекты дадут городу около 33 тысяч рабочих мест, - сказал Гаман. - Победителями стали не только столичные, но и региональные застройщики, что говорит о востребованности городских площадок, а также об удобстве и действенности формата электронных торгов».

Напомним, проекты КРТ дадут Москве около 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции при этом составят семь триллионов рублей. Городской бюджет получит около трех триллионов рублей. Среди тех, кто может заняться КРТ, - правообладатели земли, городские операторы или выбранный на торгах инвестор. По проектам приведут в порядок участки таких бывших промзон, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», а также заброшенную стройку в Тропарево-Никулино и площадку в Тимирязевском районе Москвы. Город также выбрал операторов для реорганизации участков в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», а также производственной зоны «Алабушево» и неэффективно используемых территорий в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.