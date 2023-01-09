IT-продукт московской компании позволил более чем 50 предприятиям увеличить производительность

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

IT-решение столичной компании «Энкост» смогло увеличить производительности более чем 50 отечественных предприятий. Разработка помогает в вопросах расширения производства или расчета экономической целесообразности введения дополнительных смен. Данными об успехе компании поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Инженеры столичной компании разработали сервис, с помощью которого можно анализировать уровни загрузки оборудования и производственных участков, а затем использовать обнаруженные высвобожденные резервы для выпуска дополнительного объема изделий. Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны, — рассказал Владислав Овчинский.

Он также отметил, что спрос на продукцию столичных компаний растет. Поэтому интеграция IT-решений в целях обоснованного наращивания мощностей и расширения номенклатуры производства помогает с оптимизацией расходов.

Преимущество продукта перед аналогами в том, что он может работать автономно — как самостоятельная универсальная модель сбора данных. Или же стать частью ранее интегрированных на производстве систем управления деятельностью.

Гендиректор «Энкост» Владимир Зайцев пояснил, что традиционно бизнесу нужно вводить новое оборудование или наращивать число рабочих смен, дабы поднять производительность. Обе меры довольно затратные. Однако с программным комплексом можно более тонко просчитать экономику того или иного решения. И как следствие принять стратегически верные и обоснованные меры.