Более 70 тысяч человек побывали в новогодних инфоцентрах Москвы для туристов

В период новогодних праздников свыше 70 тысяч человек посетили в московские туристические информационные центры (ТИЦ).

В период новогодних праздников свыше 70 тысяч человек посетили в московские туристические информационные центры (ТИЦ). Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. ТИЦ приняли туристов в аэропортах и популярных местах Москвы для прогулок.

“В Москве новогодние турцентры были открыты в парке “Зарядье”, на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. За две с половиной недели их посетили больше 60 тысяч москвичей и туристов. Мобильные пункты работали также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани. В них побывали 10 тысяч человек. В основном гости интересовались достопримечательностями столицы, прогулочными маршрутами и предстоящими культурными событиями”, — поделилась Наталья Сергунина.

ТИЦ были открыты в Москве с 23 декабря 2022 по 8 января 2023 года. За информацией о том, как провести новогодние праздники обращались россияне из разных городов, а также иностранцы преимущественно из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока.

“Согласно опросу, в топ популярных мест, которые особенно запомнились гостям, вошли Красная площадь, ВДНХ, парк «Зарядье», Парк Горького, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Большой театр и Новодевичий монастырь”, - уточнили в пресс-службе комитета по туризму города Москвы.

Помимо консультаций в ТИЦ также проводили различные конкурсы и мероприятия. Например, на Манежной площади организовали викторины, мастер-классы и игры. Там же посетителей приглашали отправиться в VR-путешествие по зимней Москве и записывали на бесплатные экскурсии. А еще в каждом центре работала почта Деда Мороза. У всех желающих была возможность отправить поздравительную открытку в другие регионы. Ей воспользовались пять тысяч раз.