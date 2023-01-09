Cамым холодным днем первой рабочей недели 2023 года в Москве может стать понедельник

Cамым холодным днем недели в Москве может стать понедельник Фото: Олег УКЛАДОВ

Понедельник, 9 января, станет самым холодным днем текущей недели, после чего в Москве начнется потепление. Об этом рассказал «Вечерней Москве» метеоролог Александр Ильин.

По прогнозу синоптика температура днем будет находиться в диапазоне от минус 14 до минус 16 градусов. Это будет самая низкая температура на неделе — со вторника в столице начнет теплеть.

Так, 10 января, температура воздуха поднимется до отметки 10 градусов ниже нуля, а в среду — еще на три градуса, до минус 7.

Как объяснил Александр Ильин, потепление в регион принесет новый антициклон, характеризующийся поступлением разогретого воздуха. Метеоролог также уверен, что в 2023 году традиционных крещенских морозов не будет.

Ранее KP.RU писал, что крепкие морозы в Москве отступят с 10 января 2023 года. К концу первой рабочей недели температура воздуха может достигать уже и минус четырех градусов.