Синоптик Вильфанд: Старый Новый год в Москве пройдет при «мягкой» погоде Фото: Екатерина РОМАНОВА

Старый Новый год в Москве будет с «мягкой» погодой. Ночью 14 января в столице ожидается от двух до пяти градусов ниже нуля, об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Предварительный прогноз на новогоднюю ночь по юлианскому календарю сулит небольшой снег в столице и температуру воздуха днем 14 января около нуля градусов.

Отмечается, что точный прогноз дать пока не получится, но тенденция к подобной оттепели уже прослеживается.

Ранее KP.RU писал, что крепкие морозы в столице начнут отступать уже с 10 января. Температура составит около десяти градусов ниже нуля. Уже 11 числа воздух прогреется до семи градусов мороза, а к концу недели в Москве можно будет наблюдать температуру около четырех градусов мороза.