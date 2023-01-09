Ефимов: Экономия предпринимателей на аренде городской недвижимости составила 6,2 миллиарда рублей в 2022 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичный бизнес получает активную поддержку правительство Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, среди мер - сниженные ставки на аренду нежилых помещений.

«Ежегодно этими льготами пользуются более 1,4 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, - отметил заммэра. - Площадь арендуемых ими помещений составляет почти 539 тысяч квадратных метров. В 2022 году город предоставил им льготы в размере почти 6,2 миллиарда рублей».

Арендаторам городской недвижимости в Москве полагаются разные льготы. Сюда входят, к примеру, минимальная или льготная ставки – пять тысяч рублей и 3,8 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно. Ими могут воспользоваться малые предприятия, получившие ранее право аренды нежилых объектов без торгов. Минималка действует для 36 арендаторов, у которых договор аренды не истек и арендуемая площадь менее 300 квадратных метров.

Льготная ставка предоставлена 300 компаниям, занятым социально важной работой. Кроме того, ее вправе получить бизнесмены, у которых не менее половины от общего числа сотрудников составляют инвалиды. А в фонде оплаты труда их доля должна быть не менее 25 процентов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что 200 договоров оформлено с медицинскими организациями по ставке 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Аналогичной ставкой могут воспользоваться учреждения, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования», - добавил Гаман.

По его словам, сегодня такая льгота оформлена 43 организациям.

«Для 65 учебных заведений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование ставка составляет 1,8 тысячи рублей», – уточнил столичный министр.

Еще 49 договоров в столице подписано с нотариальными конторами и адвокатскими образованиями, которым тоже положены льготы на оплату аренды.

Параллельно в городе действует программа «Один рубль за квадратный метр в год». В ней участвуют предприниматели, получившие на торгах право аренды объектов культурного наследия или помещений для образовательной деятельности. Льготная ставка им полагается после выполнения всех условий договора. Ее уже получили 54 арендатора.