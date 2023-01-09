Ночное расписание некоторых пригородных поездов трех направлений МЖД изменят в январе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД изменят в январе. Это необходимо для проведения реконструкции и строительства двух станций МЦД-1, а также модернизации объектов энергообеспечения на перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2. О будущих корректировках рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Работы будут проводиться в ночное время. Так, с 10 по 13, а также с 22 по 27 января с 1:20 до 5:20 на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В это время строители займутся возведением новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовской.

С 23:30 до 5:50 с 13 по 15, 20-22, а также 27-29 января будут проводиться строительные работы по возведению новой платформы для поездов в направлении Москвы и северного вестибюля.

На перегоне Красный Строитель – Подольск МЦД-2 с 10 по 20 января железнодорожники будут модернизировать объекты энергообеспечения. Работы запланированы также на ночное время — с 00:01 до 05:20.

На время «технических» окон график некоторых пригородных поездов изменится. Ознакомиться с актуальным расписанием движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее KP.RU сообщал, что с 9 января до 9 мая 2023 года автобусы маршрута с755 будут передвигаться напрямую по Большой Пироговской улице, а не в объезд сквера Девичьего поля.