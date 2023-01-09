Осадки в виде мяса: упавший с небес кусок мяса разбил машину жителю московского Тушино

Фото: паблик во ВКонтакте "Подслушано Тушино"

Житель московского района Тушино, подойдя к своему автомобилю и собираясь отправиться по делам, обнаружил неприятный сюрприз - довольно крупный кусок замороженного мяса, который отбил автомобилю спойлер. Об этом написали в соцсетях, выложив фото в паблике «Подслушано Тушино».

Пользователи соцсетей, ожидаемо, повеселились от случившегося, выдав многочисленные шутки в адрес и владельца пострадавшего автомобиля, и тех кто бросил в машину мясо. Впрочем, нашлись и более сердобольные граждане. Одни посоветовали автомобилисту проверить камеры во дворе и узнать, из какого окна прилетел «подарок», а другие порадовались тому, что снаряд попал в машину, а не по голове кому-то из прохожих.

Кусок мяса повредил автомобиль москвича. Фото: паблик во ВКонтакте "Подслушано Тушино"

Также многие комментаторы посоветовали водителю обратиться в полицию и обойти жильцов подъезда, под которым стоял автомобиль, чтобы найти виновного. Впрочем, была и версия о том, что виновник - не человек. Один из комментирующих предположил, что кусок мяса могли уронить вороны, не удержавшие тяжёлую добычу в когтях.

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