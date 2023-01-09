Жильцы дома на проспекте Мира в Москве снова получили тепло и горячую воду после аварии Фото: Олег ЗОЛОТО

После аварии с трубами на проспекте Мира в Москве жителям полностью восстановили подачу горячей воды и отопления в квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «МОЭК».

До этого в социальных сетях появилась информация, что на проспекте Мира прорвало трубы, из-за чего ряд коммунальных услуг стали недоступны для жильцов одноподъездного дома.

Сообщается, что по обращению районных властей сейчас на участке ведется замена труб. На данный момент подача всех услуг производится в штатном режиме, но во избежание повторных аварий решено заменить проблемные трубы на данном участке.

Ранее KP.RU писал, что температуру в системе отопления подняли до максимума из-за низких температур. Корректировка работы системы отопления проводится поэтапно и зависит от погодных условий.