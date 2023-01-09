С 9 января выросла стоимость проезда по платной автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 января повысилась плата за проезд по дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на платном участке с 15 по 58 км. Об изменении тарифов рассказал оператор трассы.

Стоимость проезда в дневное время от Москвы до Шереметьево-2 (терминалы D, E и F) выросла на 50 рублей. Теперь водителям придется заплатить 410 рублей. А если автомобилисты захотят доехать до Шереметьево-1 (терминалы A, B и C), то цена составит 550 рублей — на 70 рублей больше, чем было.

От Москвы до Зеленограда доехать можно за 500 рублей, а до Солнечногорска – за 900 рублей. Проезд по этим направлениям подорожал на 50 и 100 рублей соответственно.

Также выросла цена маршрута из Зеленограда, Шереметьева, частично от Малой бетонки (А-107) и Солнечногорска, от ЦКАДа до Москвы.

Для держателей транспондеров проезд по М11 будет выгоднее на 10-150 рублей.

Ранее KP.RU писал, что c 2 января 2023 года стоимость проезда для транзитных автомобилей по МСД стала 950 рублей.