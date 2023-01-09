Сергей Собянин подвёл итоги фестиваля «Путешествие в Рождество» и акции «Москва Помогает»

Сергей Собянин подвёл итоги благотворительной акции «Москва Помогает» за первую неделю января, фото: блог Сергея Собянина

В конце декабря 2022 года более 80 % жителей Москвы поддержали проведение благотворительной акции «Москва Помогает», созданной для поддержки российских военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Об итогах акции рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях.

За время работы благотворительных пунктов было собрано более 156 тыс. подарков для солдат, которые уже передаются на передовую и в тыл. 10 116 членов семей военнослужащих посетили мероприятия и получили подарки в рамках проведения «Ёлки Мэра».

Главным же событием для благотворительных акций стал фестиваль «Путешествие в Рождество». Праздничные мероприятия, где продавались сувениры и угощения, посетили более пяти миллионов человек, а вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих.

В конце своего поста Собянин поблагодарил всех талантливых и усердно работавших людей, которые смогли и подарить людям праздник, и поддержать российских военных.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве волонтёры и члены общественных организаций связали для военных более 8,5 тыс. тёплых вещей.