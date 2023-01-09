Суд отправил в СИЗО виновника массового ДТП на Севастопольском проспекте в Москве Фото: прокуратура Москвы

Решением суда водитель, виновный в серьёзном ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, был отправлен под арест. Он останется в заключении на время завершения работы следствия, предварительно - до 5 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время судебного заседания обвиняемый просил суд не отправлять его в СИЗО, а поместить под домашний арест, однако судья не удовлетворил его просьбу. Мужчине предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжёлый вред здоровью).

Ранее KP.RU сообщал о том, что 5 января водитель иномарки «Порше» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате этого ДТП пострадали восемь человек, в том числе переходившая дорогу женщина с коляской. Позже выяснилось, что водитель спорткара находился в состоянии наркотического опьянения.