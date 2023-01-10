Наталья Сергунина: Московскими электронными услугами и сервисами за год воспользовались 629 миллионов раз

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В 2022 году услугами и сервисами портала мэра и правительства Москвы mos.ru воспользовались 629 миллионов раз. Это на 157 миллионов, или 33%, больше, чем в 2021-м, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. Только в 2022-м онлайн-услугами и сервисами на mos.ru воспользовались 629 миллионов раз, а за все время — уже 2,9 миллиарда раз. Одновременно мы расширяем возможности городской платформы — за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, увеличивается и аудитория портала: в 2022 году к нему присоединились более 600 тысяч человек. Общее число зарегистрированных пользователей сейчас превышает 15,1 миллиона.

При этом в 2022-м портал mos.ru вновь подтвердил звание лучшей в России экосистемы, объединяющей сотни цифровых сервисов для жителей. Третий год подряд Москва становится лидером рейтинга качества предоставления электронных услуг. Как отметили в московском Департаменте информационных технологий, столица не только сохранила лидерство, но и улучшила показатели по сравнению с прошлым годом, набрав 95,84 балла из 100 возможных.

Город также занял первое место в стране по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги онлайн. По данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5 процента горожан. За последние пять лет этот показатель увеличился на 30 процентных пунктов.

Опыт Москвы высоко оценили на всероссийском конкурсе лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации. Столица получила приз в номинации «Самый амбициозный проект» за переход к проактивному предоставлению услуг и созданию суперсервисов.

На портале mos.ru представлено более 380 электронных услуг и сервисов практически для любых повседневных задач — от заботы о здоровье до решения вопросов, связанных с коммунальным хозяйством, и многих других.

В числе самых востребованных электронных сервисов портала mos.ru — «Электронный дневник школьника» (более 176,5 миллиона обращений), «Электронная медицинская карта» (более 160,7 миллиона обращений), «Запись к врачу» (более 79,3 миллиона обращений), «Прием показаний приборов учета воды и тепла» (более 67,6 миллиона обращений) и «Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже» (более 43,7 миллиона обращений).