Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» построили 16 корпусов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает строительство индустриального парка «Руднево», начатое в конце 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о забронированных на сегодня 100 процентов площадей парка под производства. В ближайшие три года его площадь увеличится еще на 300 тысяч квадратных метров. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал подробнее о создании новых корпусов в «Руднево», готовых для открытия в них высокотехнологичных производств.

«На территории индустриального парка «Руднево», который станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва», закончено строительство еще одного производственного комплекса, - сообщил заммэра. - Он включает девять корпусов».

По его словам, комплекс может стать крупнейшим в составе площадки.

«В целом построено уже 16 корпусов «Руднево», - уточнил Ефимов. - Их общая площадь - 86,5 тысячи квадратных метров».

Напомним, в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поставили свои подписи под меморандумом о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации. Сюда входит в том числе и создание федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево». Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, уже в этом году первые компании смогут разместить производство в «Руднево».

«Федеральный центр объединит ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА и цифровых геоинформационных платформ, - отметил глава ведомства. - Это позволит преодолеть отставание от мировых лидеров отрасли и сократить зависимость от импорта критических технологий».

Здесь откроется авиационный учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала. Ведущие российские вузы займутся в нем формированием кадрового резерва. Среди будущих специалистов - как проектировщики БПЛА, так и операторский и технический персонал.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев назвал одним из главных на сегодня проектов ОЭЗ запуск перспективной площадки «Руднево».

«После включения территории в состав ОЭЗ «Технополис Москва» для локализованных там производств будут действовать льготный налоговый и таможенный режимы», - напомнил Дегтев.