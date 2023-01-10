Более 160 миллионов рублей сэкономили москвичи с помощью сервиса бесплатных пересадок

В сутки пассажиры пользуются сервисом около 20 тысяч раз Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве в 2022 году пассажиры сэкономили более 160 миллионов рублей благодаря сервису бесплатных пересадок на наземном транспорте. Всего было совершено свыше 6,7 миллиона таких пересадок, сообщили в пресс-службе столичного Департамета транспорта.

Чаще всего горожане бесплатно пересаживались на автобусы М1, Е29 и Е30. Также популярностью пользовались трамвайные маршруты №6, 11 и 17. На них совершенно бесплатно сделали более 265 тысяч пересадок.

В прошлом году самым востребованным месяцем для совершения пересадок стал октябрь, тогда сервисом воспользовались 620 тысяч раз. При этом в сутки пассажиры пользуются этой услугой около 20 тысяч раз.

Напомним, в 2021 году бесплатные пересадки запустили между разными маршрутами наземного транспорта, а в 2022 году они заработали и внутри одного маршрута. . Преходить можно на автобусы, трамваи, электробусы в течение 90 минут с начала поездки. Необходима транспортная карта «Тройка», ее нужно сохранить в приложении «Метро Москвы».

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