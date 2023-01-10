Могли не успеть: в Москве следователи помогли роженице, попавшей в ДТП с мужем по пути в роддом

Москвичка чуть не родила в машине из-за пробок на дорогах по пути в роддом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 10 января в Москве женщина едва не родила в машине из-за пробок по пути в роддом. Муж отвлекся когда у нее отошли воды и попал в аварию, об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.

На помощь роженице и ее мужу пришли следователи. Они аккуратно пересадили женщину в свою машину и с мигалками довезли ее до роддома.

Родила она очень стремительно и на свет появился мальчик.

Врач отметил, что возможно не попади мужчина в аварию, могли бы и не успеть попасть в роддом. Новоиспеченный отец со слезами на глазах поблагодарил следователей за столь необходимую помощь и пожелал им крепкого здоровья.

Ранее KP.RU писал, что в новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 младенцев. Среди них 27 мальчиков и 21 девочка. Последний ребенок в 2022 году появился на свет за пять секунд до полуночи.