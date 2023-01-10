За сутки в Москве выявили 1123 новых случая COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заболели 3 310 076 человек Фото: Shutterstock

В Москве за прошедшие сутки выявили 1123 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее в столице зарегистрировали 974 больных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 10 января.

Госпитализировали 114 горожан, ещё 1069 пациент вылечился после болезни. Вирус унёс жизни 16 человек. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заболели 3 310 076 жителей, 3 117 888 москвичей выздоровели, 47 625 - умерли.

В России за последние 24 часа зафиксировали 3032 новых случая заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась для 1067 человек, 5062 пациента выздоровели, 47 россиян скончались.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на протяжении шести недель фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Общий показатель среди всех возрастных групп сократился на 49%.