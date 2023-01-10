Москвичка взяла в кредит более двух миллионов рублей и перевела деньги мошенникам
Фото: Shutterstock
Москвичка оформила кредитов на сумму более 2,3 миллиона рублей и перевела их на «безопасные счета». После этого лже-сотрудники банка перестали выходить на связь, сообщает пресс-центр МВД России.
В июле прошлого года женщине поступил звонок от якобы сотрудницы правоохранительных органов, которая сообщила что на нее хотели оформить кредит без ее согласия.
После она переключила женщину на линию лже-сотрудника банка, который убедил ее опередить мошенников и взять кредиты самостоятельно, а после отправить деньги на «безопасные счета».
Когда женщина выполнила все условия и перевела деньги, помогавшие ей сотрудники перестали выходить на связь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать шестерых подозреваемых по данному преступлению в нескольких областях страны. На данный момент всех фигурантов дела заключили под стражу.
У следствия есть все основания подозревать задержанных в ряде аналогичных преступлений в отношении других граждан по всей стране.
Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о новом виде мошенничества. Людей пытаются убедить о необходимости проверки газовых счетчиков и плит, а затем пытаются им продать дорогую и некачественную технику.