В Москве водитель попытался дать взятку автоинспектору и стал фигурантом уголовного дела

В Москве водитель попытался откупиться от протокола автоинспектора и стал фигурантом уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали 54-летнего водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору. Так мужчина попытался откупиться от административного протокола, который на него составляли за заклеенные регистрационные номера, передает «МВД Медиа».

Сотрудники ДПС остановили на Кожевнической улице иномарку, передний регистрационный номер которой был частично залеплен листом бумаги. Водителя попросили пройти в служебный транспорт для составления административного протокола.

В машине ГИБДД полицейский передал гражданину брошюру ПДД РФ, чтобы тот мог ознакомиться со статьей, которую нарушил. В ответ на это житель столицы предложил заплатить за непривлечение его к ответственности. Инспектор предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Мужчина не прислушался и вложил 3700 рублей в буклет, после чего бросил его себе под ноги.

После этого злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело о попытке мелкого взяточничества. Фигуранта отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении мужчины составили административный протокол за нарушение правил ПДД.

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