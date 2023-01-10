Появилось видео со станции МЦК «Окружная», где зажало голову 11-летнему мальчику на эскалаторе

Голову 11-летнего мальчика зажало поручнем эскалатора на станции МЦК «Окружная» 3 января

В Сети появилось видео со станции МЦК «Окружная», где 3 января 11-летнему мальчику зажало голову поручнем эскалатора.

На представленных кадрах видно, как ребенок вместе с отцом едет на подъемнике в МЦК. В один момент школьник решил положить голову и руки на поручни эскалатора, после этого мальчика зажало навесной движущейся конструкцией.

Испуганный мужчина пытался самостоятельно освободить ребенка, однако подъемник продолжал работать и затягивать его сына. На помощь пришли неравнодушные пассажиры, они также попытались высвободить школьника. Затем подъемник отключили, пострадавшего освободили спасатели. Ребенку потребовалась госпитализация.

Как писал KP.RU, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начала после травмирования ребенка на станции МЦК «Окружная». Инцидент произошёл из-за несоблюдения правил безопасного поведения на эскалаторе.