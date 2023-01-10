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НовостиОбщество10 января 2023 10:42

Терапевт Кондрахин рассказал москвичам, о каких заболеваниях сигнализирует головокружение

При головокружениях есть рик возникновения инсульта
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Головокружение может беспокоить при простуде и любом инфекционном заболевании

Головокружение может беспокоить при простуде и любом инфекционном заболевании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, симптомом каких болезней может быть головокружение, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, обычно головокружение сопровождается нарушением мозгового кровообращения. В таком случае возрастает риск возникновения инсульта. Также этот симптом может говорить о гипертонической болезни, плохой работе сердца, почек и даже зрения.

Эксперт добавил: если при повышенном артериальном давлении у человека кружится голова, то может возникнуть резкий спазм сосудов. Это состояние способно повлечь за собой апоплексический удар.

Головокружение может беспокоить при простуде и любом инфекционном заболевании. «Повышенная температура тела может поспособствовать интоксикации (отравлению организма), что приводит к головокружениям», - пояснил врач.

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