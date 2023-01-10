За 2022 год в Москве сократилось количество преступлений почти на 5% Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За 2022 год в Москве совершено 136 880 преступлений. Это меньше предыдущего года на 4,5%, сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Самое большое падение количества преступлений за год произошло в Юго-Западном административном округе столицы. Выросло же число преступлений только в двух округах Москвы — в Северном административном округе и Зеленограде.

Преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий сократилось на 10,5%, грабежей стало меньше почти на 14%, а краж автомобилей стало меньше на 25,7%.

Нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств стало больше, однако происшествий со смертельным исход стало меньше на 1,3%.

Отмечается, что увеличилось количество раскрытых убийств прошлых лет и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, которые привели к летальному исходу.

Ранее KP.RU писал, что за прошедший 2022 год в Москве сильно изменилась система билетирования в общественном транспорте. Карта «Тройка» переводится на чипы отечественного производства, которые разрабатывали еще с 2019 года.