Сергей Собянин подарил «Москвич» на новоселье стотысячному участнику программы реновации Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля «Москвич». Один из кроссоверов подарили на новоселье 100-тысячному жителю столицы, переехавшему по программе реновации. Об этом пишет ТАСС.

— Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы.<....> Мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже 2 тыс. автомобилей, — прокомментировал Сергей Собянин.

Мэр Москвы осмотрел новостройку в Гольяново, переданную для заселения по программе реновации. В здании более 290 квартир общей площадью 17,4 тыс. квадратных метров.

Сергей Собянин поздравил с новосельем 100-тысячного москвича, переезжающего в новый дом по программе. Им стала пенсионерка Клавдия Плотникова.

Как уточнил мэр Москвы, все дома, которые будут строить в районе, задуманы современными и качественными.

Ранее KP.RU писал, что в столице стартовали розничные продажи кроссоверов «Москвич». Цена на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 млн, с электрическим — 3,5 млн рублей.