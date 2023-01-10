Открытое горение в здании на улице Добролюбова в Москве ликвидировали Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Открытое горение в здании на улице Добролюбова, 1, ликвидировали. Как сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по Москве, сделать это пожарным удалось к 16:04.

В пресс-службе спасательного ведомства отметили, что благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространение огня на смежные здания.

Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили в 13:40. По предварительным данным огонь вспыхнул на складских помещениях. Из общежития, расположенного в том же здании, еще до приезда пожарных эвакуировались 233 человека. Информация о пострадавших не поступала.

KP.RU писал, что для тушения пожара, который распространился на две тыс. квадратных метров, задействовали два вертолета. Огонь охватил большую часть постройки, произошло обрушение крыши на площади 500 квадратных метров. Локализовать пламя удалось в 15:16.

Из-за пожара на улице Добролюбова в Москве частично перекрыли движение транспорта.