Москвичи могут сдать новогодние деревья на переработку в 600 пункутов в рамках акции «Елочный круговорот» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках акции «Елочный круговорот» с 2 января в Москве работает 600 пунктов приема новогодних деревьев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Горожане могут сдать «отработавшие» свою смену елки на переработку.

Пункты принимают ели, сосны и пихты на переработку. Перед тем, как сдать дерево, сначала нужно их освободить от новогодних украшений — игрушек и мишуры.

Из переработанных хвойных деревьев делают щепу, которую затем используют для мульчирования почв, отсыпки экологических троп и подсыпки в вольеры животных.

Акция продлится до 26 февраля. Ее проводят с 2016 года. Так город обеспечивает грамотную утилизацию новогодних деревьев и привлекает внимание к программе раздельного сбора мусора.

Ранее KP.RU писал, что в прошлом году москвичи сдали на переработку рекордное количество елок — 49 тыс. штук. В этом году рекорд планируют побить.