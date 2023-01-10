В отношении московской тату-модели Полины Фейс возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении известной московской тату-модели Полины Фейс возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Случилось это из-за пикантной фотографии на фоне храма в одной из соцсетей, сообщается в Telegram-канале ТАСС.

В декабре 2021 девушка опубликовала фотографию, где она была полностью без одежды на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Фили. Подобная публикация вызвала сильный общественный резонанс.

Сначала Полину Моругину хотели привлечь к административной ответственности, однако спустя время было решено возбудить уголовное дело по факту данного нарушения.

Публикации непристойных фотографий были удалены из соцсетей тату-модели.

Ранее KP.RU писал про мужчину, который зашел в гримерку одного из московских театров и украл смартфоны актрис. Общая сумма ущерба по словам правоохранителей составила около 132 тысяч рублей.